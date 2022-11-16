Токаева огорчили попытки представить январские беспорядки народным восстанием

«Мы показали, что готовы пойти на любой риск ради защиты нашей государственности. Весь народ Казахстана в эти трудные дни переживал за алматинцев. К сожалению, сейчас мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание», — сказал президент во время встречи с общественностью Алма-Аты.