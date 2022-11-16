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1 час назад

Лидеры стран G20 одобрили декларацию по итогам саммита

Никита Бородкин

Лидеры стран G20 одобрили декларацию по итогам саммита на индонезийском Бали. Как пишет РИА Новости, об этом стало известно газете Reuters от дипломатических источников.

Reuters: одобрена декларация саммита G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Декларация лидеров G20 одобрена», — подтвердили собеседники агентства.

Напомним, что саммит G20 проходит 15-16 ноября. Ранее сообщалось, что текст проекта коммюнике удалось согласовать в вечером в понедельник, 14 ноября, после нескольких дней споров между западными чиновниками и представителями России и Китая.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который возглавлял российскую делегацию на G20, заявлял, что Запад добавил в декларацию фразу о том, что о «многие делегации» осудили Россию. Несмотря на это, представителям Москвы удалось записать в итогом документе, что на полях саммита были изложены и альтернативные точки зрения на происходящее, а позиции по ситуации на Украине различаются.

В мире,Сергей Лавров,МИД России,
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