Reuters: одобрена декларация саммита G20

Лидеры стран G20 одобрили декларацию по итогам саммита на индонезийском Бали . Как пишет РИА Новости, об этом стало известно газете Reuters от дипломатических источников.

Напомним, что саммит G20 проходит 15-16 ноября. Ранее сообщалось, что текст проекта коммюнике удалось согласовать в вечером в понедельник, 14 ноября, после нескольких дней споров между западными чиновниками и представителями России и Китая.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который возглавлял российскую делегацию на G20, заявлял, что Запад добавил в декларацию фразу о том, что о «многие делегации» осудили Россию. Несмотря на это, представителям Москвы удалось записать в итогом документе, что на полях саммита были изложены и альтернативные точки зрения на происходящее, а позиции по ситуации на Украине различаются.