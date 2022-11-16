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1 час назад

«Подарок для пропаганды Зеленского»: западные СМИ о падении ракеты в Польше

Мария Иванова

Вечером 15 ноября в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два человека. Западные СМИ считают, что даже если бы ракету запустила Россия, в НАТО не стали бы применять статью о коллективной обороне.

Ракета упала в Польше того, как Россия нанесла массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре. В Минобороны РФ сообщения о падении российских ракет назвали «намеренной провокацией для эскалации обстановки».

СМИ: упавшую на Польшу ракету выпустила Украина

Военные заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносили, а обломки, фото которых появились в польских СМИ, не имеют отношения к российским средствам поражения.

Associated Press сообщило со ссылкой на трех американских чиновников, что упавшую в Польше ракету выпустили украинцы, чтобы сбить российскую ракету.

Мировые лидеры, собравшиеся на саммит G20 на Бали, пытаются сгладить возможную эскалацию украинского кризиса, сообщает CNN. Выступая перед журналистами после экстренной встречи с лидерами G7 и НАТО в кулуарах G20, президент США Джо Байден заявил, что «маловероятно», чтобы эта ракета была запущена с территории РФ.

Преднамеренное нападение на члена НАТО могло бы привести к применению статьи пятой договора альянса - о коллективной обороне, в ней говорится, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. Но маловероятно, что эту статью будут использовать из-за случайного падения ракеты, отмечает The Guardian.

Скорее всего, Польша захочет применить четвертую статью - это меньший шаг, который позволяет членам НАТО встречаться и проводить консультации, не инициируя каких-либо действий.

Разница между несчастным случаем со смертельным исходом, вызванным падением обломками, и преднамеренным ударом по территории НАТО огромна: первое может вызвать осуждение и привлечь внимание к обострению напряженности между альянсом и Москвой; второе может сигнализировать о серьезных изменениях в военной стратегии России и привести ее к полномасштабному столкновению с НАТО, пишет Foreign Policy.

Издание отмечает, что случившееся снова подтвердило необходимость создания каналов коммуникации между военными США, НАТО и России.

Падение ракеты стало «подарком для пропаганды» президента Украины Владимира Зеленского, заявил Business Insider политолог и специалист по истории СССР Саймон Майлз.

«Ключевой момент, на который обращают внимание украинцы, заключается в том, что речь идет не только об Украине. Речь идет о европейской безопасности и стабильности», - отметил он.

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