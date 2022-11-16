Reuters: одобрена декларация саммита G20

Декларация лидеров стран G20 по итогам саммита на индонезийском острове Бали одобрена. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

Официальной информации на этот счет со стороны организаторов нет. Проект документа, который накануне оказался в распоряжении ТАСС, содержал 50 пунктов, однако неизвестно, вносились ли в него какие-либо изменения.

В частности, большинство стран G20, как отмечалось в проекте документа, "резко осуждает войну на Украине", но среди них есть и "другие мнения по поводу этой ситуации". Кроме того, они указывали, что конфликт на Украине "обострил существующие проблемы мировой экономики".

В другом пункте говорилось, что "нынешняя эпоха не должна стать эпохой войны". Кроме того, в документе отмечается, что "применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы".

Также в проекте документа дается высокая оценка и подчеркивается важность зерновой сделки. Отмечается "необходимость всеобъемлющей, своевременной и последовательной реализации" этого соглашения, срок действия которого истекает 19 ноября и которое продлевается автоматически на 120 дней, если ни одна из сторон (Россия, Украина, ООН, Турция) не выступит против.