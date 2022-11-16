Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что, согласно имеющийся информации, Россия не имеет отношения к инциденту с падением ракеты на территории Польши, передает РИА Новости.
Также турецкий лидер отметил, что верит позиции российской стороны.
15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши. В результате этого два человека погибли. Власти страны позднее заявляли, что речь идет об одной ракете.
Польский МИД увидел российский след в данном инциденте. Согласно его утверждению, ракета была российского производства. При этом президент Анджей Дуда указал на отсутствие у страны точных данных по данному вопросу.