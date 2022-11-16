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16 минут назад

Эрдоган заявил о невиновности РФ в происшествии с ракетой в Польше

Лера Букина

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что, согласно имеющийся информации, Россия не имеет отношения к инциденту с падением ракеты на территории Польши, передает РИА Новости.

Также турецкий лидер отметил, что верит позиции российской стороны.

CNN: в НАТО отследили упавшую на территории Польши ракету

15 ноября польские СМИ сообщили о падении ракет в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши. В результате этого два человека погибли. Власти страны позднее заявляли, что речь идет об одной ракете.

Польский МИД увидел российский след в данном инциденте. Согласно его утверждению, ракета была российского производства. При этом президент Анджей Дуда указал на отсутствие у страны точных данных по данному вопросу.

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