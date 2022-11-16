Глава ЦРУ провел встречу с Зеленским

Глава ЦРУ Уильям Бернс во вторник, 15 ноября, посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника, Бернс подтвердил приверженность США дальнейшей поддержке Украины.

Он также встретился с коллегами в украинском разведсообществе и обсудил недавнюю встречу с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Чиновник также отметил, что во время ракетных обстрелов 15 ноября глава ЦРУ находился в американском посольстве в безопасности.