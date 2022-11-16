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25 минут назад

Глава ЦРУ посетил Зеленского в Киеве

Никита Бородкин

Глава ЦРУ Уильям Бернс во вторник, 15 ноября, посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

Глава ЦРУ провел встречу с Зеленским
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам источника, Бернс подтвердил приверженность США дальнейшей поддержке Украины.

Директор ЦРУ прибыл в Анкару для встречи с российским коллегой

Он также встретился с коллегами в украинском разведсообществе и обсудил недавнюю встречу с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Чиновник также отметил, что во время ракетных обстрелов 15 ноября глава ЦРУ находился в американском посольстве в безопасности.

Напомним, что ранее в турецкой Анкаре прошли переговоры между представителями России и США — делегации возглавляли Нарышкин и Бернс. Позднее в Госдепе Соединенных Штатов объяснили, что встреча была необходима, чтобы донести до Москвы последствия использования ядерного оружия и риск эскалации стратегической стабильности.

В мире,Уильям Бернс,Владимир Зеленский,Сергей Нарышкин,СВР России,ЦРУ,
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