Глава ЦРУ провел встречу с Зеленским

Глава ЦРУ Уильям Бернс во вторник, 15 ноября, посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника.
По словам источника, Бернс подтвердил приверженность США дальнейшей поддержке Украины.
Он также встретился с коллегами в украинском разведсообществе и обсудил недавнюю встречу с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.
Чиновник также отметил, что во время ракетных обстрелов 15 ноября глава ЦРУ находился в американском посольстве в безопасности.
Напомним, что ранее в турецкой Анкаре прошли переговоры между представителями России и США — делегации возглавляли Нарышкин и Бернс. Позднее в Госдепе Соединенных Штатов объяснили, что встреча была необходима, чтобы донести до Москвы последствия использования ядерного оружия и риск эскалации стратегической стабильности.