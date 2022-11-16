Глава ЦРУ провел встречу с Зеленским

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским во вторник, 15 ноября, в Киеве.
Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на слова американского чиновника.
«Глава ЦРУ... встретился с... Зеленским в Киеве во вторник», — говорится в сообщении.
Бернс подтвердил приверженность США предоставлять поддержку Украине.
Ранее замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель подтвердил, что Бёрнс встречался с директором СВР России Сергеем Нарышкиным по вопросам ядерных рисков.