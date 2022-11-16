Глава ЦРУ провел встречу с Зеленским

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским во вторник, 15 ноября, в Киеве.

Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на слова американского чиновника.

«Глава ЦРУ... встретился с... Зеленским в Киеве во вторник», — говорится в сообщении.

Бернс подтвердил приверженность США предоставлять поддержку Украине.