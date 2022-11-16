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33 минуты назад

WP: глава ЦРУ Бёрнс 15 ноября провёл встречу с Зеленским

RT на русском

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским во вторник, 15 ноября, в Киеве.

Глава ЦРУ провел встречу с Зеленским
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на слова американского чиновника.

«Глава ЦРУ... встретился с... Зеленским в Киеве во вторник», — говорится в сообщении.

Бернс подтвердил приверженность США предоставлять поддержку Украине.

Ранее замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель подтвердил, что Бёрнс встречался с директором СВР России Сергеем Нарышкиным по вопросам ядерных рисков.

В мире,Уильям Бернс,Владимир Зеленский,Сергей Нарышкин,СВР России,ЦРУ,Госдеп США,
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