Токаев: Алма-Ата полностью восстановлена после трагического января

Алма-Ата полностью восстановлена после январских беспорядков, экономика развивается в стабильном ключе, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«На сегодняшний день Алма-Ата полностью восстановлена после «трагического января», экономика города стабильно развивается», — цитирует его РИА Новости.
Пресс-служба правительства Казахстана ранее заявила, что более 350 объектов недвижимости в стране пострадало в результате беспорядков.
В стране также задержали главарей причастных к организации беспорядков группировок.