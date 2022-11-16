Токаев: Алма-Ата полностью восстановлена после трагического января

Алма-Ата полностью восстановлена после январских беспорядков, экономика развивается в стабильном ключе, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«На сегодняшний день Алма-Ата полностью восстановлена после «трагического января», экономика города стабильно развивается», — цитирует его РИА Новости.

Пресс-служба правительства Казахстана ранее заявила, что более 350 объектов недвижимости в стране пострадало в результате беспорядков.