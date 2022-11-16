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52 минуты назад

Токаев заявил о полном восстановлении Алма-Аты после январских беспорядков

RT на русскомиещё 2

Алма-Ата полностью восстановлена после январских беспорядков, экономика развивается в стабильном ключе, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Токаев: Алма-Ата полностью восстановлена после трагического января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На сегодняшний день Алма-Ата полностью восстановлена после «трагического января», экономика города стабильно развивается», — цитирует его РИА Новости.

Пресс-служба правительства Казахстана ранее заявила, что более 350 объектов недвижимости в стране пострадало в результате беспорядков.

В стране также задержали главарей причастных к организации беспорядков группировок.

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