СМИ: Китай и США могут восстановить военные связи

Пекин и Вашингтон после состоявшейся встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена могут восстановить военные связи, замороженные после визита спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает ТАСС со ссылкой на Global Times.

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По словам китайских экспертов, межармейское взаимодействие КНР и Соединенных Штатов вскоре может восстановиться. Этому поспособствовала очная встреча лидеров двух стран в рамках саммита G20. Не исключено, что представители вооруженных сил Китая и США уже установили контакт на рабочем уровне.

Издание пишет, что военная безопасность всегда была потенциальным фактором риска. После того как главы двух государств наметили направление для сотрудничества, будут предприняты и соответствующие конкретные шаги. Как заявил эксперт Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа в Пекине Чжоу Бо, восстановление китайско-американских военных связей — крайне важный момент.