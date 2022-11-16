В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Китай и США после встречи их лидеров могут восстановить военные связи

Елена Прошина

Пекин и Вашингтон после состоявшейся встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена могут восстановить военные связи, замороженные после визита спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает ТАСС со ссылкой на Global Times.

СМИ: Китай и США могут восстановить военные связи
Фото: ТАССТАСС

По словам китайских экспертов, межармейское взаимодействие КНР и Соединенных Штатов вскоре может восстановиться. Этому поспособствовала очная встреча лидеров двух стран в рамках саммита G20. Не исключено, что представители вооруженных сил Китая и США уже установили контакт на рабочем уровне.

Издание пишет, что военная безопасность всегда была потенциальным фактором риска. После того как главы двух государств наметили направление для сотрудничества, будут предприняты и соответствующие конкретные шаги. Как заявил эксперт Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа в Пекине Чжоу Бо, восстановление китайско-американских военных связей — крайне важный момент.

Однако если американские власти продолжат вмешиваться во внутренние дела Пекина, КНР будет действовать так, как считает наиболее правильным.

В мире,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители