СМИ: Китай и США могут восстановить военные связи

Пекин и Вашингтон после состоявшейся встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена могут восстановить военные связи, замороженные после визита спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает ТАСС со ссылкой на Global Times.
По словам китайских экспертов, межармейское взаимодействие КНР и Соединенных Штатов вскоре может восстановиться. Этому поспособствовала очная встреча лидеров двух стран в рамках саммита G20. Не исключено, что представители вооруженных сил Китая и США уже установили контакт на рабочем уровне.
Издание пишет, что военная безопасность всегда была потенциальным фактором риска. После того как главы двух государств наметили направление для сотрудничества, будут предприняты и соответствующие конкретные шаги. Как заявил эксперт Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа в Пекине Чжоу Бо, восстановление китайско-американских военных связей — крайне важный момент.
Однако если американские власти продолжат вмешиваться во внутренние дела Пекина, КНР будет действовать так, как считает наиболее правильным.