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57 минут назад

Беженка с Украины обвинила британку в рабстве

Ura.Ru

Украинская 36-летняя беженка после ссоры обратилась в полицию с обвинениями в рабстве. Об этом рассказала приютившая украинку жительница Великобритании Ханна Дебенхэм.

Беженка с Украины обвинила британку в рабстве
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

«Полицейский сказал мне, что это очень серьезное обвинение, за которое можно получить пожизненный срок. Мы спонсировали ее, но она только обвиняла меня», — приводит The Daily Mail слова Дебенхэм.

Британка отметила, что поначалу все было хорошо. После взаимопонимание начало рушиться, так как беженка не имела привычки убирать за собой, а когда хозяйка жилья не смогла отвезти ее на прием в госучреждение, случился скандал. Также Дебенхэм добавила, что из-за ложных обвинений могла рухнуть ее карьера медика.

Ранее газета The Independent сообщала, что в Соединенном Королевстве за один месяц на 22 процента увеличилось число украинских беженцев, которые в качестве бездомных обращаются за помощью к местным властям. Это «шокировало» депутата британского парламента Лейлу Моран.

В мире,Парламент Великобритании,
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