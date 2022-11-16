Беженка с Украины обвинила британку в рабстве

Украинская 36-летняя беженка после ссоры обратилась в полицию с обвинениями в рабстве. Об этом рассказала приютившая украинку жительница Великобритании Ханна Дебенхэм.

«Полицейский сказал мне, что это очень серьезное обвинение, за которое можно получить пожизненный срок. Мы спонсировали ее, но она только обвиняла меня», — приводит The Daily Mail слова Дебенхэм.

Британка отметила, что поначалу все было хорошо. После взаимопонимание начало рушиться, так как беженка не имела привычки убирать за собой, а когда хозяйка жилья не смогла отвезти ее на прием в госучреждение, случился скандал. Также Дебенхэм добавила, что из-за ложных обвинений могла рухнуть ее карьера медика.