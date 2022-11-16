В Эстонии сочли проблемы безработных украинских беженцев ерундой

Проблемы украинских беженцев с трудоустройством в Эстонии являются незначительными, поскольку вся страна борется с кризисом. С таким мнением выступил руководитель Центрального союза работодателей Арто Аас, передает Postimees.
По его словам, шесть тысяч безработных беженцев — это «псевдопроблема» на фоне повсеместного закрытия предприятий, а также сокращения сотрудников в Эстонии.
Аас обратил внимание на обеспокоенность эстонского бизнеса тем, что беженцев часто размещают в сельской местности, где нет работы. Глава союза работодателей призвал руководство страны размещать их в Таллине и в районе Харьюмаа, где нехватка рабочей силы наиболее остра.
При этом украинцы не смягчат кризис, поскольку многие из них планируют вернуться на родину, предупредил Аас.