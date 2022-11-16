В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
13 минут назад

В Эстонии сочли проблемы безработных украинских беженцев ерундой

Lenta.ru

Проблемы украинских беженцев с трудоустройством в Эстонии являются незначительными, поскольку вся страна борется с кризисом. С таким мнением выступил руководитель Центрального союза работодателей Арто Аас, передает Postimees.

В Эстонии сочли проблемы безработных украинских беженцев ерундой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, шесть тысяч безработных беженцев — это «псевдопроблема» на фоне повсеместного закрытия предприятий, а также сокращения сотрудников в Эстонии.

Аас обратил внимание на обеспокоенность эстонского бизнеса тем, что беженцев часто размещают в сельской местности, где нет работы. Глава союза работодателей призвал руководство страны размещать их в Таллине и в районе Харьюмаа, где нехватка рабочей силы наиболее остра.

При этом украинцы не смягчат кризис, поскольку многие из них планируют вернуться на родину, предупредил Аас.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители