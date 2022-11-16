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49 минут назад

Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России

ТАССиещё 3

По предварительной информации, упавшая в Польше ракета летела не из России, заявил президент США Джо Байден.

Байден сделал заявление по падению ракет в Польше
Фото: ТАССТАСС

«По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России», — цитирует его РИА Новости.

В МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

Президент республики Анджей Дуда впоследствии заявил, что у Польши нет точной информации о принадлежности упавших ракет.

Польша пригласила международных экспертов для расследования инцидента с ракетами.

В мире,Джозеф Байден,Анджей Дуда,Минобороны России,
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