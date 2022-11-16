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49 минут назад

Байден экстренно соберет мировых лидеров из-за инцидента в Польше

Lenta.ru

Президент США Джо Байден собирает экстренную встречу с мировыми лидерами из-за инцидента в Польше. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден экстренно соберет мировых лидеров из-за инцидента в Польше
Фото: ТАССТАСС

«Президент Байден проводит экстренный "круглый стол" с мировыми лидерами», — говорится в анонсе. Трансляцию с индонезийского острова Бали, где проходит саммит «Большой двадцатки» (G20), Белый дом обещает начать «вскоре».

Вечером 15 ноября польская радиостанция ZET сообщила о взрыве в районе деревни Пшеводув близ границы с Украиной в результате, предположительно, падения двух ракет в зерносушилку. Погибли два человека. Польские власти решили созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, а также повысить уровень боеготовности некоторых воинских частей.

Позже в МИД Польши заявили о падении ракеты российского производства на востоке страны. Также ведомство вызвало посла России Сергея Андреева и потребовало «немедленных подробных объяснений».

Минобороны России на фоне произошедшего назвало провокациями заявления о возможности причастности РФ к случившемуся, указав, что опубликованные в Польше фотографии обломков на месте инцидента не имеют отношения к российским средствам поражения. В ведомстве подчеркнули, что российские военные в этот день не наносили удары по целям вблизи украинско-польской границы.

В мире,Сергей Андреев,Джозеф Байден,Минобороны России,
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