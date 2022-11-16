В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
1 час назад

В Польше привели в повышенную боевую готовность полицию и спецслужбы

Елена Прошина

Власти Польши привели в повышенную готовность правоохранительные органы и спецслужбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Матеуша Моравецкого после специального заседания совета министров.

В Польше привели в повышенную боевую готовность полицию и спецслужбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В готовности находятся и пограничные службы.

«Также остальные службы и специальные службы также приведены в состояние повышенной готовности в этот особый момент», — отметил Моравецкий.

Кроме того, Варшава усилила мониторинг своего воздушного пространства, это делается вместе с союзниками. Премьер-министр отметил, что мониторинг воздушного пространства Польши «происходит усиленным образом».

Кроме того, власти Польши позвали международных экспертов для расследования падения ракет. Моравецкий отметил, что продолжается работа над установлением всех причин произошедшего. Также премьер сообщил о вызове посла РФ в МИД Польши.

В Минобороны США заявили, что в ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами. До их получения военное ведомство не будет говорить о применимости 5-й статьи устава Североатлантического альянса.

В мире,НАТО,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители