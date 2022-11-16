В Польше привели в повышенную боевую готовность полицию и спецслужбы

Власти Польши привели в повышенную готовность правоохранительные органы и спецслужбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Матеуша Моравецкого после специального заседания совета министров.

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В готовности находятся и пограничные службы.

«Также остальные службы и специальные службы также приведены в состояние повышенной готовности в этот особый момент», — отметил Моравецкий.

Кроме того, Варшава усилила мониторинг своего воздушного пространства, это делается вместе с союзниками. Премьер-министр отметил, что мониторинг воздушного пространства Польши «происходит усиленным образом».

Кроме того, власти Польши позвали международных экспертов для расследования падения ракет. Моравецкий отметил, что продолжается работа над установлением всех причин произошедшего. Также премьер сообщил о вызове посла РФ в МИД Польши.