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25 минут назад

Сунак призовет Пекин помочь в борьбе с последствиями конфликта на Украине

Елена Прошина

Британский премьер-министр Риши Сунак 16 ноября проведет встречу в рамках саммита G20 на индонезийском острове Бали с председателем Китая Си Цзиньпином, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии главы правительства Великобритании.

Сунак обратится к Пекину по поводу Украины
Фото: ТАССТАСС

Сунак призовет китайского лидера принять активное участие в борьбе с последствиями конфликта вокруг Украины и в разрешении «геополитических противоречий». Премьер намерен призвать Си Цзиньпина проявить ответственность и воспользоваться своим положением на мировой арене. Сунак считает, что это позволит разрешить геополитические противоречия, обеспечить региональную стабильность и сыграть свою роль в борьбе с «глобальными последствиями войны на Украине», которые в документе называются «разрушительными».

Как подчеркивает официальный Лондон, глобальные мировые проблемы, с которыми столкнулись страны G20, нельзя решить без согласованных действий, в которых должен принимать участие и Пекин.

Также Сунак намерен заявить китайскому лидеру о необходимости «открытых и конструктивных» отношений между двумя странами.

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