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51 минуту назад

МИД Польши вызвал посла России в связи с падением ракет на востоке страны

Газета.Ruиещё 1

МИД Польши вызвал посла России в связи с инцидентом на востоке страны. 15 ноября польское радио ZET сообщило, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

Посла России вызвали в МИД Польши
Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В Министерстве обороны России заявили, что слова польских СМИ и официальных представителей о якобы падении "российских" ракет на их территории являются намеренной провокацией с целью эскалации. НАТО проведет заседание Совета альянса по инциденту в Польше на уровне послов 16 ноября в Брюсселе под председательством генсека Йенса Столтенберга.

В Госдеп указали, что для США важно определить, было ли падение ракет в Польше случайным или преднамеренным. Военный эксперт Алексей Леонков допустил, что в Польше могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300, а не российские ракеты. Новость дополняется.

В мире,Алексей Леонков,Йенс Столтенберг,Минобороны России,НАТО,Госдеп США,
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