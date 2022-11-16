Посла России вызвали в МИД Польши

МИД Польши вызвал посла России в связи с инцидентом на востоке страны. 15 ноября польское радио ZET сообщило, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости» Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В Министерстве обороны России заявили, что слова польских СМИ и официальных представителей о якобы падении "российских" ракет на их территории являются намеренной провокацией с целью эскалации. НАТО проведет заседание Совета альянса по инциденту в Польше на уровне послов 16 ноября в Брюсселе под председательством генсека Йенса Столтенберга.