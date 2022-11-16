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57 минут назад

В Чехии приняли резолюцию о «террористическом режиме» в России

Елена Прошина

В Чехии депутаты вечером 15 ноября приняли резолюцию о «террористическом режиме» в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Чешское ТВ».

В Чехии приняли резолюцию о «террористическом режиме» в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За документ проголосовали 129 из 159 присутствовавших парламентариев. В нем говорится, что Палата депутатов парламента страны считает нынешний российский режим террористическим в соответствии с резолюцией ПАСЕ. Против резолюции высказались все 14 представителей движения «Свобода и прямая демократия», а также ряд депутатов из других фракций.

В документе осуждаются атаки Москвы «на гражданское население Украины» и на объекты энергетической инфраструктуры бывшей советской республики, а также референдумы о присоединении к России четырех регионов.

Отдельно такую резолюцию приняли парламенты Эстонии и Польши. Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно одобрила резолюцию, в которой политические партии России обвиняются в «пособничестве терроризму».

Внешнеполитическое ведомство РФ заявило, что ПАСЕ придерживается агрессивной линии по отношению к Москве. В МИД РФ отметили, что это лишь подтверждает правильность принятого в марте 2022 года решения покинуть утративший объективность Совет Европы.

В мире,МИД России,Совет Европы,
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