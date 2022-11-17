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29 минут назад

СМИ: прокуратура Турции требует арестовать 17 человек по делу о теракте в Стамбуле

ТАССиещё 3

Прокуратура Турции потребовала арестовать 17 человек, которых подозревают в причастности к теракту в Стамбуле. Об этом сообщила в четверг газета Hürriyet.

Прокуратура Турции требует арестовать 17 человек по делу о теракте в Стамбуле
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, обвиняемые доставлены в суд.

Также известно, что подозреваемая в совершении взрыва в стамбульском районе Бейоглу Ахлам Альбашир обвиняется в "нарушении единства и целостности государства".

В результате взрыва 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле погибли 6 человек, свыше 80 получили ранения. По версии следствия, к теракту причастны запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и ее сирийское ответвление.

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