Прокуратура Турции требует арестовать 17 человек по делу о теракте в Стамбуле

Прокуратура Турции потребовала арестовать 17 человек, которых подозревают в причастности к теракту в Стамбуле. Об этом сообщила в четверг газета Hürriyet.

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По данным издания, обвиняемые доставлены в суд.

Также известно, что подозреваемая в совершении взрыва в стамбульском районе Бейоглу Ахлам Альбашир обвиняется в "нарушении единства и целостности государства".