Прокуратура Турции требует арестовать 17 человек по делу о теракте в Стамбуле

Прокуратура Турции потребовала арестовать 17 человек, которых подозревают в причастности к теракту в Стамбуле. Об этом сообщила в четверг газета Hürriyet.
По данным издания, обвиняемые доставлены в суд.
Также известно, что подозреваемая в совершении взрыва в стамбульском районе Бейоглу Ахлам Альбашир обвиняется в "нарушении единства и целостности государства".
В результате взрыва 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле погибли 6 человек, свыше 80 получили ранения. По версии следствия, к теракту причастны запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и ее сирийское ответвление.