Генсек НАТО заявил, что следит за ситуацией после падения ракет в Польше

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время беседы с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что следит за ситуацией после взрыва и консультируется с союзниками, сообщает РИА Новости.

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Глава НАТО выразил соболезнования в связи с гибелью людей. По его словам, в настоящее время «союзники проводят тесные консультации». Генсек заявил, что важно «установить все факты» инцидента в Польше.

«Важно, чтобы все факты были установлены», — сказал Столтенберг.

Лидер Польши Анджей Дуда созывает 16 ноября заседание Совета национальной безопасности страны. Как заявил глава канцелярии главы государства Павел Шрот, оно состоится в полдень по местному времени.

Ранее чиновник Североатлантического альянса заявил, что НАТО находится в координации с властями Польши, ведется изучение сообщений об инциденте.