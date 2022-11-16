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17 минут назад

Генсек НАТО заявил, что следит за ситуацией после падения ракет в Польше

Елена Прошина

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время беседы с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что следит за ситуацией после взрыва и консультируется с союзниками, сообщает РИА Новости.

Генсек НАТО заявил, что следит за ситуацией после падения ракет в Польше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава НАТО выразил соболезнования в связи с гибелью людей. По его словам, в настоящее время «союзники проводят тесные консультации». Генсек заявил, что важно «установить все факты» инцидента в Польше.

«Важно, чтобы все факты были установлены», — сказал Столтенберг.

Лидер Польши Анджей Дуда созывает 16 ноября заседание Совета национальной безопасности страны. Как заявил глава канцелярии главы государства Павел Шрот, оно состоится в полдень по местному времени.

Ранее чиновник Североатлантического альянса заявил, что НАТО находится в координации с властями Польши, ведется изучение сообщений об инциденте.

15 ноября польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве упали две ракеты. Инцидент произошел на границе с Украиной. В результате этого скончались два человека. Министерство обороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.

В мире,Йенс Столтенберг,Анджей Дуда,Минобороны России,НАТО,
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