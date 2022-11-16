В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
42 минуты назад

Корпоративный принцип: как в ЕС не оставляют попыток изолировать Россию на мировой арене

Елена Прошина

Страны Европейского союза продолжат попытки изолировать Россию на мировой арене, сообщает RT со ссылкой на заявление глава евродипломатии Жозепа Борреля.

Как в ЕС не оставляют попыток изолировать РФ на мировой арене
Фото: ТАССТАСС

По словам чиновника, в Евросоюзе готовы усиливать ограничений в отношении Москвы и вводить их, в том числе против стран, оказывающих военную поддержку России. Боррель считает, что санкции против РФ ослабляют её экономический потенциал, сокращая возможности закупать и обновлять собственные технологии. Дипломат отметил, что ЕС координирует свои действия с партнёрами по НАТО.

Глава Евросовета Шарль Мишель также высказался о необходимости усиления антироссийских санкций. Его заявление прозвучало на полях G20. Он отметил, что намерен использовать саммит, чтобы убедить остальные государства присоединиться к позиции западных стран в ситуации вокруг России.

Как говорят эксперты, попытки Вашингтона и Брюсселя организовать мировую изоляцию РФ являются безуспешными, так как сотрудничать с российскими властями продолжают КНР, Индия, Турция, многие азиатские и африканские страны. Аналитики подчеркивают, что попытки Запада исключить Россию из международных отношений лишь укрепили многополярность мира.

В мире,Шарль Мишель,Европейский совет,НАТО,ЕС,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители