Как в ЕС не оставляют попыток изолировать РФ на мировой арене

Страны Европейского союза продолжат попытки изолировать Россию на мировой арене, сообщает RT со ссылкой на заявление глава евродипломатии Жозепа Борреля.

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По словам чиновника, в Евросоюзе готовы усиливать ограничений в отношении Москвы и вводить их, в том числе против стран, оказывающих военную поддержку России. Боррель считает, что санкции против РФ ослабляют её экономический потенциал, сокращая возможности закупать и обновлять собственные технологии. Дипломат отметил, что ЕС координирует свои действия с партнёрами по НАТО.

Глава Евросовета Шарль Мишель также высказался о необходимости усиления антироссийских санкций. Его заявление прозвучало на полях G20. Он отметил, что намерен использовать саммит, чтобы убедить остальные государства присоединиться к позиции западных стран в ситуации вокруг России.