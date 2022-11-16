Лула да Силва встретился с представителями США и КНР на COP-27

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во вторник провел встречи со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри и эмиссаром правительства КНР по климатическим изменениям Се Чжэньхуа на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в египетском Шарм-эш-Шейхе.

"Недавно встретился с Джоном Керри из США и Се Чжэньхуа из Китая, которые представляют свои страны, две крупнейшие мировые экономики, на обсуждениях по вопросам климата на COP-27", - написал политик в своем Twitter. Он не раскрыл детали встреч и обсуждавшихся на них тем.

На минувшей неделе с Керри также встречалась советник Лулы да Силвы, экс-министр окружающей среды южноамериканской республики Марина Силва. Тогда она сообщила, что предложила США профинансировать деятельность Фонда Амазонии.

30 октября в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, по итогам которого будущим президентом был объявлен лидер Партии трудящихся Лула да Силва. Говоря о своих приоритетах во внешней политике социалист, занимавший высший государственный пост в стране с 2003 по 2010 годы, заявил о намерении восстановить интеграционные процессы в Латиноамериканском регионе, подчеркнул роль таких объединений, как БРИКС и Группа двадцати, отмечал важность международного взаимодействия в противостоянии изменениям климата. Главной задачей бразильской дипломатии на предстоящие четыре года Лула да Силва назвал "восстановление доверия, обеспечение предсказуемости и стабильности" для привлечения международных инвесторов.