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1 час назад

Лула да Силва встретился с представителями США и КНР на COP-27

ТАСС

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во вторник провел встречи со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри и эмиссаром правительства КНР по климатическим изменениям Се Чжэньхуа на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Лула да Силва встретился с представителями США и КНР на COP-27
Фото: ТАССТАСС

"Недавно встретился с Джоном Керри из США и Се Чжэньхуа из Китая, которые представляют свои страны, две крупнейшие мировые экономики, на обсуждениях по вопросам климата на COP-27", - написал политик в своем Twitter. Он не раскрыл детали встреч и обсуждавшихся на них тем.

На минувшей неделе с Керри также встречалась советник Лулы да Силвы, экс-министр окружающей среды южноамериканской республики Марина Силва. Тогда она сообщила, что предложила США профинансировать деятельность Фонда Амазонии.

30 октября в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, по итогам которого будущим президентом был объявлен лидер Партии трудящихся Лула да Силва. Говоря о своих приоритетах во внешней политике социалист, занимавший высший государственный пост в стране с 2003 по 2010 годы, заявил о намерении восстановить интеграционные процессы в Латиноамериканском регионе, подчеркнул роль таких объединений, как БРИКС и Группа двадцати, отмечал важность международного взаимодействия в противостоянии изменениям климата. Главной задачей бразильской дипломатии на предстоящие четыре года Лула да Силва назвал "восстановление доверия, обеспечение предсказуемости и стабильности" для привлечения международных инвесторов.

Инаугурация будущего президента состоится 1 января 2023 года.

В мире,Джон Керри,БРИКС,ООН,
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