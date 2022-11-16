Минфин США призвал союзников Украины активизировать поддержку Киева

"Эта поддержка поможет Украине смягчить последствия жестокой и незаконной войны России, укрепить энергетическую безопасность и кибербезопасность в регионе, а также будет способствовать глобальной продовольственной безопасности", - считает Йеллен. Она также подчеркнула, что США намерены продолжать оказывать Киеву поддержку и "использовать все доступные инструменты для привлечение властей РФ к ответственности", в том числе посредством санкций и введения потолка цен на российскую нефть.