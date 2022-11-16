В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
38 минут назад

Минфин США призвал союзников Украины активизировать поддержку Киева

ТАССиещё 6

Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник призвала союзников Украины активизировать финансовую поддержку Киева.

Минфин США призвал союзников Украины активизировать поддержку Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я приветствую обязательства, взятые на себя союзниками и партнерами Украины, и призываю их активизировать и ускорить предоставление Украине финансовой поддержки, особенно в виде грантов", - говорится в письменном заявлении Йеллен, распространенном во вторник в связи с направлением администрацией США Конгрессу бюджетного запроса, предполагающего в числе прочего выделение дополнительного финансирования на поддержку Киева.

О новом бюджетном запросе Конгрессу Белый дом сообщил ранее во вторник. По данным Национального общественного радио США, на цели, связанные с оказанием помощи Украине, администрация просит выделить в общей сложности $37,7 млрд, в том числе $14,5 млрд на прямую бюджетную поддержку и гуманитарную помощь. По словам Йеллен, благодаря этим средствам США смогут предоставить Киеву "критически важную экономическую помощь в первые девять месяцев 2023 года".

"Эта поддержка поможет Украине смягчить последствия жестокой и незаконной войны России, укрепить энергетическую безопасность и кибербезопасность в регионе, а также будет способствовать глобальной продовольственной безопасности", - считает Йеллен. Она также подчеркнула, что США намерены продолжать оказывать Киеву поддержку и "использовать все доступные инструменты для привлечение властей РФ к ответственности", в том числе посредством санкций и введения потолка цен на российскую нефть.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов.

В мире,Джанет Йеллен,Владимир Путин,Администрация США,Казначейство США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители