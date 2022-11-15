Столтенберг и министр обороны Венгрии провели переговоры

Пресс-секретарь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши сообщил, что Министр обороны страны Криштоф Салаи-Бобровницки провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом . Об этом пишет РИА «Новости».

«Перед заседанием (совета безопасности Венгрии) министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки провел переговоры по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», – рассказал Хаваши.

Ранее Берталан Хаваши объявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание Совета обороны в связи с остановкой нефтепровода «Дружба», а также инцидентом в Польше.