В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
1 час назад

Пентагон прокомментировал сообщения СМИ о падении ракет на территории Польши

иещё 8

Пентагон на данный момент не располагает данными, подтверждающим падение двух якобы российских ракет на территории Польши, заявил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер.

Пентагон прокомментировал сообщения о падении ракет на территории Польши
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нас нет сейчас никакой информации, которая бы подтверждала эти сообщения», — приводит РИА Новости слова Райдера на брифинге.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.

Премьер Польши созвал срочное совещание комитета правительства по обороне

До этого польская радиостанция ZET со ссылкой на источники заявила, что на польской территории два человека погибли якобы в результате падения ракет.

В мире,Армия,Матеуш Моравецкий,Пентагон,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители