Евросоюз разработал сценарии для действий сил быстрого реагирования

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе были разработаны сценарии для действий сил быстрого реагирования. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что силы быстрого реагирования должны будут использоваться для потенциальной эвакуации граждан ЕС, а также для операций по установлению стабилизации в возможных кризисных ситуациях.

«Я проинформировал министров о работе над формированием сил быстрого реагирования... Мы разработали два вероятных сценария для применения этих сил. Один из сценариев предполагает спасение и эвакуацию граждан Евросоюза», – рассказал Боррель.

Он уточнил, что силы быстрого реагирования будут готовы к действию к 2025 году.

Такой шаг Евросоюз прописал в общеевропейской стратегии в области обороны, которая называется «Стратегический компас». Согласно ей, европейские силы быстрого реагирования должны включать в себя пятитысячный корпус. В рамках «Стратегического компаса» страны ЕС также должны проводить совместные учения на море и суше, а также повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности.