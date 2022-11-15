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17 минут назад

ZET: на границе Польши с Украиной упали две ракеты

Елена Прошина

На границе Польши с Украиной упали две ракеты, есть погибшие. Об этом сообщает ZET со ссылкой на неофициальные источники.

ZET: на границе Польши с Украиной упали две ракеты
Фото:  @mon_gov_pl/Twitter @mon_gov_pl/Twitter

По данным радиостанции, инцидент произошел в районе населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве, который находится на границе с Украиной.

«Мы получили сообщение о взрыве на сушильном дворе. Два человека погибли на месте», — приводятся в материале слова пресс-секретаря окружного штаба Государственной противопожарной службы в Хрубешуве старшего капитана Марцина Лебедовича.

В ZET отметили, что на границе Польши с Украиной упали две ракеты. Их принадлежность уточняется.

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В связи с инцидентом премьер-министр Польши созвал встречу комитета совета министров по безопасности. На данный момент на месте инцидента работают полиция, прокуратура и армия.

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