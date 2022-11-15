ZET: на границе Польши с Украиной упали две ракеты

На границе Польши с Украиной упали две ракеты, есть погибшие. Об этом сообщает ZET со ссылкой на неофициальные источники.
По данным радиостанции, инцидент произошел в районе населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве, который находится на границе с Украиной.
«Мы получили сообщение о взрыве на сушильном дворе. Два человека погибли на месте», — приводятся в материале слова пресс-секретаря окружного штаба Государственной противопожарной службы в Хрубешуве старшего капитана Марцина Лебедовича.
В ZET отметили, что на границе Польши с Украиной упали две ракеты. Их принадлежность уточняется.
В связи с инцидентом премьер-министр Польши созвал встречу комитета совета министров по безопасности. На данный момент на месте инцидента работают полиция, прокуратура и армия.