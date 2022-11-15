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38 минут назад

СМИ США: Байден мог заболеть коронавирусом во время посещения Камбоджи

Илья Родин

Президент США Джо Байден пропустил торжественный ужин на саммите G20 в Индонезии. Предположительно, он заболел коронавирусом, пишет Fox news.

Отмечается, что посещение ужина, сопровождаемого гала-концертом, значилось в расписании президента, но все же он его пропустил.

Представитель Белого дома объяснил это тем, что «президент только что провел целый день [за] встречами, и сегодня вечером ему нужно было уделить внимание нескольким вопросам».

Названа причина присутствия лишь пяти лидеров G20 на послеобеденном фото

По данным Fox news, Байден ранее провел встречу с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, у которого в понедельник, 14 ноября, был зафиксирован положительный результат на COVID.

Уточняется, что камбоджийский лидер принимал Байдена и других мировых лидеров на саммите в столице страны в минувшие выходные. Глава США уделил Хун Сену много времени, сидел рядом с ним во время субботнего мероприятия.

Вместе с тем, в Белом доме заявили, что тест главы США, сделанный во вторник утром, оказался отрицательным. Кроме того, Байден не отменил встречи и мероприятия, запланированные на среду, 16 ноября.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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