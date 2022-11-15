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1 час назад

В США оценили риск прямого столкновения с Россией на Украине

Lenta.ru

Украинский кризис может перерасти в третью мировую войну в том случае, если одна из сторон конфликта применит ядерное оружие, предупредил американский адмирал в отставке Майк Маллен в интервью PBS. Выдержку из интервью приводит РИА Новости.

В США оценили риск прямого столкновения с Россией на Украине
Фото:  Olivier Douliery / Globallookpress.com Olivier Douliery / Globallookpress.com

Оценивая риск прямого столкновения США с Россией на Украине, Маллен заявил, что «сейчас очень опасное время». По его словам, конфликту необходимо положить конец без применения ядерного оружия. Сделать это, уверен собеседник PBS, можно исключительно дипломатическим путем.

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«Я очень боюсь, что на самом деле, если это оружие появится, мы будем очень близки к третьей мировой войне и войне с Россией», — сказал Маллен.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности (СБ) ООН проведет новое заседание по теме конфликта на Украине 16 ноября.

В мире,Майк Маллен,ООН,
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