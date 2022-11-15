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14 минут назад

ООН заявила, что получила информацию о казнях пленных украинцами

ТАСС

ООН получила вызывающие доверие сообщения, что в отношении задержанных Украиной военнопленных могли применяться казни. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

ООН заявила о казнях пленных украинцами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Что касается отношения к пленным, задержанным властями Украины, то [глава мониторинговой миссии по правам человека ООН на Украине Матильда] Богнер сообщила, что миссия получила достоверные обвинения в казнях, а также в нескольких случаях пыток", - сказал он.

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Хак добавил, что Богнер провела беседы со 159 военнопленными, задержанными РФ и 175 военнопленными, задержанными Украиной. Как указал представитель ООН, Богнер также заявила, что украинские военнопленные, находившиеся в плену в РФ, обвинили Россию в пытках и плохом обращении.

В мире,Фархан Хак,ООН,
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