ООН заявила о казнях пленных украинцами

ООН получила вызывающие доверие сообщения, что в отношении задержанных Украиной военнопленных могли применяться казни. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
"Что касается отношения к пленным, задержанным властями Украины, то [глава мониторинговой миссии по правам человека ООН на Украине Матильда] Богнер сообщила, что миссия получила достоверные обвинения в казнях, а также в нескольких случаях пыток", - сказал он.
Хак добавил, что Богнер провела беседы со 159 военнопленными, задержанными РФ и 175 военнопленными, задержанными Украиной. Как указал представитель ООН, Богнер также заявила, что украинские военнопленные, находившиеся в плену в РФ, обвинили Россию в пытках и плохом обращении.