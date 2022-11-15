ООН заявила о казнях пленных украинцами

"Что касается отношения к пленным, задержанным властями Украины, то [глава мониторинговой миссии по правам человека ООН на Украине Матильда] Богнер сообщила, что миссия получила достоверные обвинения в казнях, а также в нескольких случаях пыток", - сказал он.