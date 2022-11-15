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38 минут назад

Байден не пришел на ужин для лидеров G20

Елена Прошина

Представитель администрации Вашингтона сообщил, что президент США Джо Байден не присутствовал на ужине и развлекательной программе для участников саммита G20. Об этом пишет ТАСС.

«Это не COVID. Он (Байден – прим. редакции) просто провел целый день на встречах, и ему нужно было сделать несколько дел сегодня вечером. Ничего срочного! Он говорил с Видодо (президентом Индонезии – прим. редакции), чтобы выразить сожаление по поводу того, что пропустил ужин, и Видодо сказал, что это не проблема и с нетерпением ждет встречи с ним на завтрашнем мероприятии», – сообщил пресс-пул Белого дома.

Уточняется, что Байден пропустил масштабную развлекательную программу и световое шоу, которое организовали власти Индонезии. В программе также были традиционные балийские танцы, а всего в постановке участвовало около 200 артистов.

Ранее на полях саммита G20 провели переговоры президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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