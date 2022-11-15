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1 час назад

Зеленский назвал количество нанесенных по территории Украины ракетных ударов

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, что по территории страны во вторник, 15 ноября, нанесены 85 ракетных ударов. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава государства пояснил, что ракеты ударили преимущественно по объектам энергетической инфраструктуры. Он добавил, что в ближайшее время ожидаются еще удары по объектам в различных населенных пунктам.

Зеленский уточнил, что получил сообщения об отключения энергетики во многих городах.

В Офисе Зеленского заявили о критической ситуации на Украине

Ранее сообщалось, что при обстрелах пострадали критические объекты в Харькове, Ровно и Житомире.

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