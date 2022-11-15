Зеленский назвал количество нанесенных по территории Украины ракетных ударов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, что по территории страны во вторник, 15 ноября, нанесены 85 ракетных ударов. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава государства пояснил, что ракеты ударили преимущественно по объектам энергетической инфраструктуры. Он добавил, что в ближайшее время ожидаются еще удары по объектам в различных населенных пунктам.

Зеленский уточнил, что получил сообщения об отключения энергетики во многих городах.