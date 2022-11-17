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39 минут назад

В Киеве утверждают, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней

ТАССиещё 6

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков считает, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней.

В Киеве заявили о продлении зерновой сделки
Фото: TASS/EPA/Erdem SahinTASS/EPA/Erdem Sahin

"Черноморская зерновая инициатива будет продлена на 120 дней", - написал он в четверг на странице в Twitter.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля на 120 дней. Они действуют до 19 ноября и продлеваются автоматически на 120 дней, если ни одна из сторон (Россия, ООН, Украина, Турция) не выступит против. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

Замглавы МИД РФ Вершинин ранее сообщал журналистам, что вопрос о продлении зерновой сделки еще не решен. После, как сообщили в МИД РФ, Вершинин на встрече с главой представительства ЕС в Москве указал на необходимость полного выполнения условий зерновой сделки.

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