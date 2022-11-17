В Киеве заявили о продлении зерновой сделки

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля на 120 дней. Они действуют до 19 ноября и продлеваются автоматически на 120 дней, если ни одна из сторон (Россия, ООН, Украина, Турция) не выступит против. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.