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20 минут назад

Китай заявил о готовности вместе с РФ содействовать развитию многополярного мира

Елена Прошина

Китай готов вместе с Россией и другими единомышленниками содействовать развитию многополярного мира. Такое заявление сделал на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали министр иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС.

Китайский МИД сделал заявление о сотрудничестве с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Китай готов работать с Россией и другими близкими по духу странами, чтобы решительно содействовать развитию многополярного мира, твердо поддерживать демократизацию международных отношений и защищать международную систему, в основе которой лежит ООН», — сказал он.

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Также, по словам Ван И, в Пекине «рады» возвращению России к реализации зерновой сделки и считают позицию РФ о недопустимости ядерной войны «рациональной и ответственной». Кроме того Ван И заверил, что Китай продолжит придерживаться «объективной и справедливой» позиции по конфликту на Украине и играть «конструктивную роль в содействии мирным переговорам».

В мире,Сергей Лавров,МИД России,ООН,
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