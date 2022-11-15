Китайский МИД сделал заявление о сотрудничестве с Россией

Китай готов вместе с Россией и другими единомышленниками содействовать развитию многополярного мира. Такое заявление сделал на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали министр иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС.

«Китай готов работать с Россией и другими близкими по духу странами, чтобы решительно содействовать развитию многополярного мира, твердо поддерживать демократизацию международных отношений и защищать международную систему, в основе которой лежит ООН », — сказал он.

Также, по словам Ван И, в Пекине «рады» возвращению России к реализации зерновой сделки и считают позицию РФ о недопустимости ядерной войны «рациональной и ответственной». Кроме того Ван И заверил, что Китай продолжит придерживаться «объективной и справедливой» позиции по конфликту на Украине и играть «конструктивную роль в содействии мирным переговорам».