Народный союз Германии по уходу за военными могилами хочет сегрегировать останки советских солдат и заключенных концлагерей на русских и украинцев. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на главу Союза Кристиана Любке.

При этом директор организации признает, что отличить русского солдата от украинского будет достаточно сложно. Как правило, в немецких документах в графе "национальность" указывалось либо "советский", либо "русский".

Несмотря на это, немецкие активисты собираются разделить по национальному признаку около 1400 погибших солдат, захороненных в Гамбурге.

"Сама постановка вопроса о разделении останков на русских и украинцев выглядит по меньшей мере странно", — прокомментировал новость старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик.

Он также предположил, что руководство Германии хочет выделить захоронения украинцев для того, чтобы в дальнейшем передать их Киеву. Историк авиации, специалист по военным захоронениям Андрей Симонов объяснил, что установить национальность можно в том случае, если речь идет не о братской могиле. В этом случае архивные документы помогут установить национальность. Если же останки хранятся в братской могиле, доказать принадлежность будет чисто технически невозможно.