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31 минуту назад

В Германии захотели разделить останки советских воинов на русских и украинцев

Газета.Ru

Народный союз Германии по уходу за военными могилами хочет сегрегировать останки советских солдат и заключенных концлагерей на русских и украинцев. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на главу Союза Кристиана Любке.

В Германии захотели разделить останки советских воинов на русских и украинцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом директор организации признает, что отличить русского солдата от украинского будет достаточно сложно. Как правило, в немецких документах в графе "национальность" указывалось либо "советский", либо "русский".

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Несмотря на это, немецкие активисты собираются разделить по национальному признаку около 1400 погибших солдат, захороненных в Гамбурге.

"Сама постановка вопроса о разделении останков на русских и украинцев выглядит по меньшей мере странно", — прокомментировал новость старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик.

Он также предположил, что руководство Германии хочет выделить захоронения украинцев для того, чтобы в дальнейшем передать их Киеву. Историк авиации, специалист по военным захоронениям Андрей Симонов объяснил, что установить национальность можно в том случае, если речь идет не о братской могиле. В этом случае архивные документы помогут установить национальность. Если же останки хранятся в братской могиле, доказать принадлежность будет чисто технически невозможно.

Ранее, 9 ноября, в городе Резекне на востоке Латвии начали демонтировать памятник советским воинам-освободителям от немецко-фашистских захватчиков, известный как "Алеша".

В мире,Дмитрий Суржик,Андрей Симонов,РАН,
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