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1 час назад

В Харькове сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры

Илья Родин

В Харькове в результате обстрела пострадал объект критической инфраструктуры, возникли проблемы с электроснабжением, рассказал мэр города Игорь Терехов. Об этом пишет РИА «Новости».

В Харькове сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Терехов пояснил, что фиксируются «прилеты» по объекту электроснабжения. Он отметил, что по предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.

Чиновник добавил, что приостановлена работа наземного электротранспорта и метро.

Власти Харькова заявили о воздушном ударе по городу

Кроме того, под удар попали объекты критической и энергетической инфраструктуры в Ровно и Житомире.

Уточняется, что Житомир в настоящее время «остается без электроэнергии полностью», в Ровно без электричества оказалась только часть районов.

В мире,СВО,Игорь Терехов,
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