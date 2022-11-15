В Харькове сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры

В Харькове в результате обстрела пострадал объект критической инфраструктуры, возникли проблемы с электроснабжением, рассказал мэр города Игорь Терехов. Об этом пишет РИА «Новости».

Терехов пояснил, что фиксируются «прилеты» по объекту электроснабжения. Он отметил, что по предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.

Чиновник добавил, что приостановлена работа наземного электротранспорта и метро.

Кроме того, под удар попали объекты критической и энергетической инфраструктуры в Ровно и Житомире.