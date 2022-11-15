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1 час назад

В Офисе Зеленского заявили о критической ситуации на Украине

Ura.Ru

В Киеве сложилась тяжелая ситуация, из-за чего в столице Украины проводятся аварийные отключения. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений», — написал Тимошенко в своем telegram-канале.

СМИ: в Киеве прогремели взрывы

Он также отметил, что Украина вынуждена экстренно отключать электроэнергию. Такое решение сбалансирует энергосистему и позволит избежать перебоев в работе оборудования, объяснил он.

В мире,Видео,СВО,Кирилл Тимошенко,
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