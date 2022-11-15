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1 час назад

"Писали американцы". Эксперты оценили речь Зеленского на саммите G20

Илья Родин

Речь президента Украины Владимира Зеленского была грамотно построена, над ней работали американские специалисты, заявили эксперты. Вместе с тем, она не привела к тому эффекту, который ожидался в Киеве. Об этом пишет портал «360».

Отмечается, что глава Украины в 20-минутном коммюнике раскритиковал Россию, отметил, что Минские соглашения утратили актуальность и предложил новый документ - так называемый «Киевский договор о безопасности».

В договоре прописаны требования к Москве. В частности, от России требуют прекращения военных действий, вывода подразделений, выплат компенсаций и обмена пленных в формате «всех на всех».

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Политолог Сергей Марков заявил, что речь украинского лидера на мероприятии была грамотно построена, в ней были учтены приоритеты стран G20.

«Зеленский изложил все так концептуально, красиво, гладко. Понятно, что это писали американцы», - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, уточнил Марков, от главы Украины ожидали заявление о возможном начале переговоров. Но он прямо сказал, что не следует надеяться на «Минск-3», вооруженное противостояние будет продолжено.

Политолог констатировал, что государства «Большой двадцатки» не смогут заставить Москву подписать этот документ. У G20 нет таких полномочий, это «лишь некая площадка для консультаций».

Независимый аналитик Сергей Станкевич пояснил, в свою очередь, что часть требований Зеленского вполне можно реализовать на практике. Так, стороны периодически осуществляют обмены пленными.

Соответственно, масштабный обмен в принципе возможен. Кроме того, Москва готова тесно взаимодействовать с Киевом по вопросам продовольствия, энергетики, ядерной безопасности, рассказал политолог.

Шансы на выполнение остальных пожеланий Зеленского, таких, как отвод войск и выплата репараций, стремятся к нулю, резюмировал Станкевич.

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