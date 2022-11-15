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6 минут назад

Принц Гарри и Меган Маркл не поздравили Карла III с днем рождения в соцсетях

Газета.Ru

Принц Гарри и Меган Маркл не стали публично поздравлять короля Великобритании Карла III с днем рождения. Об этом сообщает Mirror.

Принц Гарри и Меган Маркл не поздравили Карла III с днем рождения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший понедельник, 14 ноября, Карлу III исполнилось 74 года. Старший сын покойной королевы Великобритании Елизаветы II впервые отпраздновал день рождения на троне.

По случаю праздника в официальных аккаунтах королевской семьи в социальных сетях был опубликован новый портрет Карла III. Заодно было объявлено о его назначении рейнджером Большого Виндзорского парка.

Принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон стали единственными членами королевской семьи, которые поздравили Карла III с 74-летием. «С днем рождения Его Величество Короля», — написали они на своей официальной странице в Twitter, сопроводив эти слова фотографией именинника.

Принц Гарри и Меган Маркл не посвятили ни одного поста Карлу III ни на сайте своей организации Archewell, ни в соцсетях.

От публичных поздравлений также воздержались принцесса Анна, принц Эдвард, граф Уэссекский и его супруга Софи, Сара Фергюсон, принцессы Йоркские Беатрис и Евгения. А принц Эндрю не смог этого сделать технически, поскольку удалился из соцсетей еще в начале года из-за секс-скандала.

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