Принц Гарри и Меган Маркл не поздравили Карла III с днем рождения

Принц Гарри и Меган Маркл не стали публично поздравлять короля Великобритании Карла III с днем рождения. Об этом сообщает Mirror.

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В минувший понедельник, 14 ноября, Карлу III исполнилось 74 года. Старший сын покойной королевы Великобритании Елизаветы II впервые отпраздновал день рождения на троне.

По случаю праздника в официальных аккаунтах королевской семьи в социальных сетях был опубликован новый портрет Карла III. Заодно было объявлено о его назначении рейнджером Большого Виндзорского парка.

Принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон стали единственными членами королевской семьи, которые поздравили Карла III с 74-летием. «С днем рождения Его Величество Короля», — написали они на своей официальной странице в Twitter, сопроводив эти слова фотографией именинника.

Принц Гарри и Меган Маркл не посвятили ни одного поста Карлу III ни на сайте своей организации Archewell, ни в соцсетях.