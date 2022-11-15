Стало известно, почему только некоторые лидеры «Большой двадцатки» участвовали в послеобеденной фотосессии. Об этом говорится в материале РИА Новости.

Перед камерами в итоге оказались президенты Индонезии, Республики Корея и Турции — Джоко Видодо, Юн Сок Ель и Реджеп Тайип Эрдоган. Также сфотографировались премьер Австралии Энтони Албанезе и министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Журналисты выяснили, что снимались только представители неформального объединения MIKTA.