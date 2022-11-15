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40 минут назад

Журналисты узнали причину присутствия лишь пяти лидеров G20 на послеобеденном фото

Слово и Дело

Стало известно, почему только некоторые лидеры «Большой двадцатки» участвовали в послеобеденной фотосессии. Об этом говорится в материале РИА Новости.

Перед камерами в итоге оказались президенты Индонезии, Республики Корея и Турции — Джоко Видодо, Юн Сок Ель и Реджеп Тайип Эрдоган. Также сфотографировались премьер Австралии Энтони Албанезе и министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Журналисты выяснили, что снимались только представители неформального объединения MIKTA.

При этом по общему снимку пока нет ясности. По данным агентства Kyodo, групповая фотосессия, которая по традиции делается перед началом саммита, была отложена.

В мире,Видео,Марсело Эбрард,Реджеп Эрдоган,
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