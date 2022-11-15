В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
57 минут назад

Тонущему государству захотели создать цифровую копию на случай исчезновения

Lenta.ruиещё 4

Тонущему полинезийскому государству Тувалу в Тихом океане захотели создать цифровую копию для сохранения суверенитета на фоне угрозы полного затопления. Причиной исчезновения страны может стать повышение уровня моря — одно из последствий изменения климата, заявил министр иностранных дел Саймон Кофе в видео-обращении к участникам конференции ООН по изменению климата (COP-27) в Египте, пишет РИА Новости.

Тонущему государству захотели создать цифровую копию на случай исчезновения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нас не остается выбора, кроме как стать первой цифровой страной. Наша земля, наш океан, наша культура — самые ценные активы нашего народа. И чтобы уберечь их от вреда, независимо от того, что происходит в физическом мире, мы переместим их в "облако"», — заявил Кофе.

По словам министра, острова Тувалу не переживут стремительного роста температур, повышения уровня моря и засухи, поэтому возникла необходимость воссоздать их виртуально. «По частям мы сохраним нашу страну, утешим наш народ и будем напоминать нашим детям и внукам, каким однажды был наш дом», — добавил глава МИД.

Кофе уточнил, что цифровая копия государства необходима также для сохранения суверенитета.

«Мы на Тувалу делаем смелые шаги к тому, чтобы быть уверенными: наша государственность и наши морские границы будут навсегда сохранены, несмотря на чрезвычайную потерю суши из-за изменений климата и повышения уровня моря», — пояснил министр.

По его словам, Тувалу работает над возможностью виртуального присутствия уже год. Кофе предупредил другие государства мира, что при отсутствии решительных мер по сдерживанию глобального потепления весь мир присоединится к существованию онлайн.

На конференции ООН по изменению климата, которая проходила в 2021 году в Глазго (COP26), министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе обратился к миру, стоя по колено в воде. Так он хотел показать, что из-за изменения климата Тувалу и другие островные государства тихоокеанского региона скоро будут затоплены.

В мире,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители