Тонущему государству захотели создать цифровую копию на случай исчезновения

Тонущему полинезийскому государству Тувалу в Тихом океане захотели создать цифровую копию для сохранения суверенитета на фоне угрозы полного затопления. Причиной исчезновения страны может стать повышение уровня моря — одно из последствий изменения климата, заявил министр иностранных дел Саймон Кофе в видео-обращении к участникам конференции ООН по изменению климата (COP-27) в Египте, пишет РИА Новости.

«У нас не остается выбора, кроме как стать первой цифровой страной. Наша земля, наш океан, наша культура — самые ценные активы нашего народа. И чтобы уберечь их от вреда, независимо от того, что происходит в физическом мире, мы переместим их в "облако"», — заявил Кофе.

По словам министра, острова Тувалу не переживут стремительного роста температур, повышения уровня моря и засухи, поэтому возникла необходимость воссоздать их виртуально. «По частям мы сохраним нашу страну, утешим наш народ и будем напоминать нашим детям и внукам, каким однажды был наш дом», — добавил глава МИД.

Кофе уточнил, что цифровая копия государства необходима также для сохранения суверенитета.

«Мы на Тувалу делаем смелые шаги к тому, чтобы быть уверенными: наша государственность и наши морские границы будут навсегда сохранены, несмотря на чрезвычайную потерю суши из-за изменений климата и повышения уровня моря», — пояснил министр.

По его словам, Тувалу работает над возможностью виртуального присутствия уже год. Кофе предупредил другие государства мира, что при отсутствии решительных мер по сдерживанию глобального потепления весь мир присоединится к существованию онлайн.