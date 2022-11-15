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1 час назад

СМИ: в Киеве прогремели взрывы

Илья Родин

В Киеве работают системы ПВО, слышны взрывы. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на местные издания.

«В Киеве прозвучали звуки взрывов. В городе и области - воздушная тревога», - говорится в сообщении одного из местных порталов.

Уточняется, что, по предварительным данным, работают комплексы ПВО.

СМИ: на Украине объявили воздушную тревогу

Ранее масштабная воздушная тревога была объявлена во всех регионах страны.

Напомним, что удары по украинской инфраструктуре наносятся с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. Власти Украины, в свою очередь, предпринимают меры по восстановлению энергообъектов, ведут переговоры по строительству малого модульного реактора.

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