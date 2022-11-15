Байден решил пропустить ужин лидеров в рамках саммита G20

Президент США Джо Байден не будет присутствовать на ужине участников саммита «Большой двадцатки», который проходит в Индонезии на острове Бали, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома. По информации агентства, американский лидер решил не идти на мероприятие, так как провел весь день на переговорах.
«Байден, очевидно, решил не присутствовать на ужине и культурном мероприятии», — отметил представитель пресс-пула Белого дома.
В то же время в администрации президента США указали, что Байден уведомил о своем решении своего индонезийского коллегу Джоко Видодо, который выступает в качестве организатора саммита G20 в текущем году.
«Он [Байден] провел целый день на встречах и должен присутствовать еще на нескольких мероприятиях сегодня — ничего срочного. Он передал Видодо сожаления об отсутствии на ужине, Видодо сказал, что это не проблема, и президент с нетерпением ждет их встречи в мангровых зарослях завтра [16 ноября]», — подчеркнули в Белом доме.