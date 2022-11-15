Байден решил пропустить ужин лидеров в рамках саммита G20

«Он [Байден] провел целый день на встречах и должен присутствовать еще на нескольких мероприятиях сегодня — ничего срочного. Он передал Видодо сожаления об отсутствии на ужине, Видодо сказал, что это не проблема, и президент с нетерпением ждет их встречи в мангровых зарослях завтра [16 ноября]», — подчеркнули в Белом доме.