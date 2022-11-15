Испанский премьер попросил Си повлиять на Путина

Испанский премьер Педро Санчес призвал главу Китая Си Цзиньпина «использовать свое влияние» на президента РФ Владимира Путина, чтобы положить конец украинскому кризису. Об этом сообщает El Español.

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Санчес сослался на экономические и социальные последствия конфликта, отметив, что Си может выступить «в качестве стабилизирующей силы».

Санчес и Си провели двусторонние переговоры в рамках саммита G20 на Бали. Это вторая встреча политиков, первая состоялась в 2018 году.

El Español отмечает, что испанский премьер также подготовил почву для 2023 года, когда Испания будет председательствовать в ЕС. Санчес передал Си свое желание «придать импульс отношениям ЕС с Китаем», в том числе сотрудничеству в сферах культуры и туризма.

Си, в свою очередь, выразил надежду, что Испания предоставит китайским предприятиям «справедливый, прозрачный и недискриминационный доступ к рынку».