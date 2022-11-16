Глава MI-5 сделал заявление о ЧП с "Северными потоками"

Заявления о возможной причастности Великобритании к инцидентам с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2" не соответствуют действительности. Такое мнение в среду выразил глава британской службы контрразведки MI-5 Кен Маккаллум, выступая в штаб-квартире организации в Лондоне.
Как сообщило агентство Reuters, он назвал данные заявления "глупыми утверждениями".
27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая 3 ноября на встрече секретарей советов безопасности СНГ, заявил, что теракты на "Северных потоках" были выгодны США, а участие в их планировании принимали британцы.