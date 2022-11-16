Глава MI-5 сделал заявление о ЧП с "Северными потоками"

Заявления о возможной причастности Великобритании к инцидентам с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2" не соответствуют действительности. Такое мнение в среду выразил глава британской службы контрразведки MI-5 Кен Маккаллум, выступая в штаб-квартире организации в Лондоне.

Как сообщило агентство Reuters, он назвал данные заявления "глупыми утверждениями".

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.