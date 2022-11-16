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2 минуты назад

Глава MI-5 заявил о непричастности Великобритании к инцидентам с "Северными потоками"

ТАССиещё 1

Заявления о возможной причастности Великобритании к инцидентам с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2" не соответствуют действительности. Такое мнение в среду выразил глава британской службы контрразведки MI-5 Кен Маккаллум, выступая в штаб-квартире организации в Лондоне.

Глава MI-5 сделал заявление о ЧП с "Северными потоками"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщило агентство Reuters, он назвал данные заявления "глупыми утверждениями".

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

В Финском заливе зафиксировали 4 непонятных сейсмособытия

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая 3 ноября на встрече секретарей советов безопасности СНГ, заявил, что теракты на "Северных потоках" были выгодны США, а участие в их планировании принимали британцы.

В мире,Николай Патрушев,Генпрокуратура РФ,Совет безопасности РФ,
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