Суд в Литве смягчил приговор украинцу, осужденному по делу о событиях 1991 года

В Литве апелляционный суд смягчил приговор гражданину Украины Александру Радкевичу по делу о январских событиях 1991 года, сообщил председатель судебной инстанции Нериюс Мейлутис, слова которого приводит ТАСС.
Срок его заключения сократили с четырех до 1,5 лет лишения свободы. При этом отмечается, что с учетом опасности совершенного деяния для общества изменить форму его наказания в виде лишения свободы невозможно.
Кроме того, Радкевичу были зачтены четыре месяца, проведенные в тюрьме в Греции, пока длились юридические процедуры его выдачи Литве.
С учетом этого украинец должен будет отбыть наказание сроком немногим более года.
В 1991 году Радкевич будучи старшим лейтенантом армии СССР служил заместителем командира роты в Вильнюсском гарнизоне и командовал танком с бортовым номером 511, участвовавшим в событиях ночи 13 января, когда советские военные брали под контроль телебашню в Вильнюсе.