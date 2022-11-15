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40 минут назад

СМИ: на Украине объявили воздушную тревогу

Мария Иванова

Днем во вторник, 15 ноября, воздушную тревогу объявили более чем в половине украинских регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на карту воздушных тревог Украины.

СМИ: на Украине объявили воздушную тревогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судя по данным карты, в 15:30 (по московскому времени) воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черниговской и Сумской областях.

Песков: спецоперация будет продолжаться

В конце октября в Верховной Раде заявили, что на Украине разрушено около 40 процентов сетей и подстанций энергоинфраструктуры.

С 11 октября страна прекратила экспорт электроэнергии в ЕС.

Глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий допустил, что Украина начнет импортировать электричество из Европы в этом отопительном сезоне.

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