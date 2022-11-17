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16 минут назад

Зеленский подтвердил продление зерновой сделки

Lenta.ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Об этом в четверг, 17 ноября, он написал в Twitter.

Зеленский сделал заявление о судьбе зерновой сделки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Зерновое соглашение продлено на 120 дней. Украина вместе с [генсеком ООН<ООН] Антониу Гутерришем и [президентом Турции Реджепом] Тайипом Эрдоганом приняли ключевое решение о глобальной борьбе с продовольственным кризисом. Ожидаем официального оглашения от партнеров — ООН и Турции», — заявил украинский президент.

Ранее в ООН указали, что сохраняют «осторожный оптимизм» по вопросу продления черноморской зерновой инициативы. Источник в международной организации отметил, что сделка будет продлена.

Соглашение по экспорту продовольствия с Украины было заключено 22 июля на 120 дней. Оно будет работать до 19 ноября. В случае если ни одна из сторон не будет против (Россия, ООН, Украина, Турция), договоренность автоматически продлевается.

Россия решила возобновить участие в зерновой сделке 2 ноября. В министерстве обороны объяснили это тем, что российская сторона получила необходимые гарантии от Украины.

В мире,Владимир Зеленский,ООН,
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