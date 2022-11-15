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57 минут назад

Politico: заявления Пентагона о переговорах между РФ и Украиной разозлили Киев

Никита Бородкин

Слова председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли о появлении возможности переговоров между РФ и Украиной зимой вызвали негодование у украинских чиновников. Как пишет ТАСС, об этом стало известно газете Politico от источников.

Напомним, что во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка Милли заявил, что однозначной военной победы в конфликте на Украине, скорее всего, не будет, из-за чего сторонам «необходимо обратиться к другим средствам» окончания боевых действий. Как считает генерал, предстоящая зима открывает возможность для начала переговоров между Украиной и Россией.

Politico: США начали готовить базу для переговоров Москвы и Киева

После заявления председателя комитета последовал «шквал звонков и встреч» с представителями украинских властей. Сейчас американские чиновники пытаются убедить Киев, что ожидаемая приостановка боевых действий зимой не означает, что переговоры начнутся в ближайшее время.

Напомним, что ранее газета со ссылкой на источники заявляла, что администрация США подтолкнула президента Украины Владимира Зеленского к исключению пункта о невозможности переговоров с лидером России Владимиром Путиным из списка условия для начала мирного диалога. Как указало издание, изменение позиции связано с «мягким подталкиванием» со стороны президента США Джо Байдена.

Сам глава Соединенных Штатов 14 ноября подчеркнул, что Вашингтон не будет вести переговоры по Украине без участия самого Киева.

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