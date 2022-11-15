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1 час назад

В ООН обеспокоились пытками пленных России и Украины

Lenta.ru

Глава Мониторинговой миссии Организации объединенных наций (ООН) по правам человека на Украине Матильда Богнер выразила беспокойство пытками российских и украинских пленных. Ее слова приводит РИА Новости.

В ООН обеспокоились пытками пленных России и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я повторю, что стороны конфликта имеют четкие правовые обязательства по расследованию и судебному преследованию всех утверждений о нарушениях международного гуманитарного права в связи с обращением с военнопленными, находящимися под их контролем, независимо от их принадлежности», — сказала она.

Богнер уточнила, что Украина предоставила миссии конфиденциальный доступ к пленным в местах их пребывания. Как она утверждает, Россия этого не сделала, представители ООН проводили интервью с украинскими военнопленными после освобождения. При этом, по ее словам, обе стороны применяют пытки к пленным. Кроме того, Богнер отметила, что ООН неизвестно число удерживаемых военнопленных России и Украины.

В мире,Матильда Богнер,ООН,
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