Лидер фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен считает наивным думать, что украинское продвижение на херсонском направлении может положить конец конфликту между Украиной и Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Inter.

По ее словам, нужно быть «очень наивными», чтобы думать, что победы киевского режима могут положить конец вооруженному столкновению.

«Я считаю, что этот конфликт должен быть прекращен, и я считаю, что единственный выход — дипломатический, а не военный», - заявила Ле Пен.

Она также добавила, что, поставляя оружие Украине, Франция способствует продолжению конфликта. Из-за поставок вооружения, не ищется мирное решение конфликта путем переговоров.

«Поставками тяжелых вооружений мы способствуем продолжению конфликта, что приводит к гибели людей», - заявила Ле Пен.